In ihrer Heimatstadt Toronto ist das punkige Rock’n’Roll-Quartett um Frontfrau Valerie Knox seit über einem Jahrzehnt berühmt-berüchtigt für seine energiegeladenen Auftritte, bei denen sie keine Gefangenen machen!

Außerhalb ihrer kanadischen Heimat kennt man The Anti-Queens als Support für Danko Jones, Streetlight Manifesto, Cancer Bats, Protest The Hero oder The Bronx. Jetzt touren sie mit dem zweiten Album „Disenchanted“ von 2024. -pat