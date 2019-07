The Bar Stool Preachers & The Briefs

Dass sich The Bar Stool Preachers aus Brighton innerhalb von vier Jahren eine ansehnliche Fanbase in der Ska-Punk-Szene erspielt haben, liegt auch an ihren Giga als Support der Toten Hosen.

Außerdem kann Frontmann Tom McFaull auf seinen berühmten Vater, „Cock Sparrer“-Sänger Collin, verweisen. Hauptbesuchsargument bleibt aber der launige und stets politische Haltung bewahrende Thekenprediger-Sound auf dem aktuellen Album „Grazie Governo“. Tags drauf folgen die Seattle-Punks The Briefs, die vom 2000er „Hit After Hit“-Album an New Wave mit deutlichen Einflüssen von Buzzcocks, Undertones und Adverts verquicken. -pat