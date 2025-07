The Bellrays & Walk The Plank

Als Lisa Kekaula (Gesang) und ihr späterer Ehemann Bob Vennum (Gitarre) 1990 im kalifornischen Riverside The Bellrays formieren, nehmen sie alles, was sie kennen: Beatles, Stevie Wonder, The Who, die Ramones, Billie Holiday, Lou Rawls, Hank Williams, The DB’s, Jimmy Reed und Led Zeppelin.

Und bis zum neuen Album „Heavy Steady Go!“ (2024) gilt: „Blues Is The Teacher, Punk Is The Preacher“ (Fr, 11.7., 21 Uhr)! Weiter geht’s mit Walk The Plank, die von Bands wie Black Flag oder Minor Threat inspirierten klassischen Old-School-Hardcore mit modernen Einflüssen à la Comeback Kid kombinieren. Gesellschaftskritik und der unerschütterliche Glaube an die DIY-Ethik prägen die Songs der Band aus Washington, D.C. Support: Snackwolf (Sa, 12.7., 21 Uhr), After-Show-Party: „Mainstation Session“ mit DJ Ketch und Toby Tobsucht (23 Uhr). -pat