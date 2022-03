Die Mehrgenerationengruppe aus Grimsby katapultiert sich spielfreudigst zurück in die Zeit des 70er Britrocks, als Bands wie The Who oder Led Zeppelin ihre Fans zum Durchdrehen brachten.

Dabei präsentieren sich Gitarrist und Leadsänger Jason Barwick, Drummer Kurtis Smith und dessen bassender Vater Tim auch auf dem aktuellen Album „Art Of Persuasion“ wieder als zeitgemäßes Trio, das live nur Bluesrock-Traditionalisten von den Sitzen reißt. -pat