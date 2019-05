The Bufdi-Show #1

Die ihren Bundesfreiwilligendienst beim Stadtjugendausschuss Leistenden sorgen für ein neues Jubez-Format.

Bei der ersten „Bufdi-Show“ werden Bands aus der Region und darüber hinaus auf die Bühne geholt: Nach den zuletzt als Rotor-Support verpflichteten krautigen Karlsruher Surf-Stoner-Rockern Astrokraut und Monday Joe & The Freaks Of The Week (Psychedlic/Stoner/Rock) mäandert das Berliner Trio Jaguwar durch sein flirrend-hallig-krachendes Noise-Pop-Album „Ringthing“. -pat