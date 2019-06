The Burning Hell & The Pack A.D.

Die 2017 in Toronto gegründeten Indie-Folker Burning Hell um Mathias Kom haben sich seitdem in wechselnden Besetzungen weltweit eine gute Fanbase erspielt.

Seither sind sie ein gern gesehener Gast im Kohi (Di, 18.6.). Drei Tage später rücken Gitarristin und Sängerin Becky Black sowie Drummerin Maya Miller alias The Pack A.D. (Fr, 21.6.) aus Vancouver an, die ihre ernsten Themen wie Digitalisierung und Verblödung in einen Soundmix aus Garagenrock und Pychpop packen. -rw