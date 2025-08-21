The Callous Daoboys

The Callous Daoboys

Das sechsköpfige Kollektiv aus Atlanta (Georgia) zockt eine Kombi aus Math-, Sass- und Post-Hardcore mit rasanten Tempo-, Takt- sowie äußerst unkonventionellen Genrewechseln.

Ein Track wie „Lemon“ oder „Body Horror For Birds“ hebt sich mit seinem Alternative- bzw. Akustiksound neben teils heftigsten Metalcoremomenten auf dem im Mai erschienenen „Callous Daoboys“-Album Nummer drei „I Don’t Want To See You In Heaven“ stark vom Rest ab, ohne zu fremdkörpern.

Support: das Karlsruher Anarcho-Punk-Duo DVMP mit „schneller, herausfordernde Musik und politischer Botschaft“. -pat

Do, 21.8., 20 Uhr, P8, Karlsruhe

