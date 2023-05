Wunderschöner Indie-Folk aus der Schweiz!

Die musikalische Verbindung zwischen Alan Hugo und Patrick Unternährer reicht bereits zwei Jahrzehnte zurück. Weil sich Bassistin Lia Low über die Pandemie neuen Projekten gewidmet hat, wurde neben Drummer Julien Pinheiro Fabian Kraus in die Band aufgenommen.

Gemeinsam ergründet das Quartett als The Cavers auf dem 2022er Debüt „Swim Now“ die Untiefen des Lebens und geht seinen Spuren nach – wie Höhlenforscher, hier zielstrebig, dort planlos, aber stets neugierig. -pat



