The Darts, Future Suck, A Giant Dog & Iron Walrus

Mit ihrem Psychedelic-Rock-gespickten 60s Garage haben sich die Ex-„Love Me Nots“ Sängerin Nicole Laurenne und Bassistin Christina Nunez den Traum von der eigenen Frauenband erfüllt.

Und komplettiert durch Schlagzeugerin Rikki Styxx als The Darts 2017 mit ihren groovy Hooks und Boogiebeats des Debüts „Me. Ow.“ auch dank ihrer Livewucht in der Szene eingeschlagen (Do, 21.9., 20 Uhr)!

Bestehend aus Mitgliedern von Blonde Revolver, Super X, Carpet Burn und The Brakes zocken Future Suck aus Melbourne eine potente Mischung aus Old-School-Punk, Hardcore und Rock’n’Roll; Topact sind A Giant Dog, die bereits 2019 mit ihrem glamrockigen Power-Punk-Pop die Hackerei auf Partymodus geschaltet haben (Do, 28.9., 20 Uhr).

Und zum Monatsende rifft das Doom/Sludge/Noise-Rock-Monster Iron Walrus mit seinen Mitgliedern von u.a. Dampfmaschine, Brother Love Kain und Agressive Age alles, was dann noch steht, in Grund und Boden (Fr, 29.9., 21 Uhr). -pat