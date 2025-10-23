The Dead End Kids & The Peacocks

Popkultur // Artikel vom 23.10.2025

The Peacocks

Der Glitzerpowerpunk mit seinen deutschen und englischen, politischen, sozialkritischen, persönlichen wie ironischen Texten bescherte den drei Dead End Kids aus Dresden und Leipzig schon Supportgigs bei den Ärzten, Grossstadtgeflüster, Donots oder ZSK.

Mit den Singles „Lichtfresser“, „Millenial Crisis“ und „Angriff der Yogi-Ritter und „So viel Frust“ haben sie das dritte Album in Angriff genommen (Do, 23.10., 20 Uhr).

Tags drauf nimmt das Schweizer Rockabillytrio Peacocks (Foto) nach dem abgesagten Gig im März einen neuen KA-Anlauf. Support: The Lonesome Dragstrippers (Fr, 24.10., 21 Uhr). -pat

Alte Hackerei, Karlsruhe

