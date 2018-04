The Dizzy Brains

Die Dizzy Brains wären eine (durchaus oberamtliche!) Sonics-inspirierte Garage-Rock-Band wie so viele – kämen sie nicht aus Madagaskar, einem der ärmsten und korruptesten Länder der Welt.

Und so ergeben sich die Songthemen des Insulaner-Quartetts um die Brüder Eddy (Gesang) und Mahefa (Bass) auf ihrem 2016er-Debüt „Out Of The Cage“ quasi von selbst. Support: die Cellophane Suckers aus Köln. Den Abend drauf wird mit der Berliner Dragqueen Miss Danger und DJ Ugly Robin in den Hackerei-Mai getanzt. -pat