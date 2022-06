Gemeinsam mit den Doors erweiterte Jim Morrison das Repertoire der Rockmusik um mehrschichtige Konzeptstücke und Formen des Rocktheaters.

Die Shows der Doors waren energiegeladen, explosiv. The Doors In Concert bringen diese Zeit zurück auf die Bühne, und Authentizität ist das Markenzeichen dieser holländischen Tributeband. So werden nur Instrumente benutzt, die auch die Originalformation gespielt hat. -rowa