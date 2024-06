The Exploited & Dropdead

Wenn Schotte Wattie Buchan den roten Iro stellt, geht nicht nur Hackerei-Chef Plüschi steil!

Nach der proppevollen „Sex And Violence“-Party seiner erklärten Lieblingspunkband The Exploited (Mo, 1.7., Support: Hot Action Waxing, Freiburg) steht der Punkrockkneipe eine weitere HC-Punk-Besonderheit ins Haus: Dropdead kommen auf Europatour anlässlich der VÖ ihres (natürlich titellosen) 2020er Albums, dem ersten Longplayer der US-Powerviolence-Band seit 1998! Support: Cop An Attitude (Oldschool-HC-Punk/D-Beat aus KA & Umgebung, Mo, 8.7.). -pat