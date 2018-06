The First Class Blues Band

In den 90ern war die First Class Blues Band das Maß der Dinge in Sachen deutsche Blues-Band.

2014 probten die inzwischen in diversen Eigenprojekten aktiven Musiker den neuerlichen Zusammenschluss: Als da wären Blues- und Boogie-Pianist Christian Rannenberg, Jan Hirte (Gitarre), der seine eigene Band Blue Ribbon gegründet hat, Thomas Feldmann (Saxofon/Harp) und die als gern gebuchtes Duo bestens eingespielte Rhythm-Section Kevin DuVernay (Bass) und Tommie Harris (Drums). -pat