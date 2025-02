In den Fußstapfen der weltweit erfolgreichen Acts Amenra, Brutus, Evil Invaders und Wiegedood schwappt die New Wave Of Belgian Heavy Metal über Europa.

Unter dem Banner „The Great Belgian Trendkill“ machen drei der aufstrebendsten Hoffnungsträger bei dieser „Dudefest“-Clubshow Station: Hippotraktor mit ihrem Stakkatosound haben seit 2024 „Stasis“ auf Pelagic Records draußen; die progressiv-oldschooligen Cobra The Impaler treten mit „Karma Collision“ an und auch die Sepultura-Fans beglückenden Bark haben für April ihr neues Studioalbum „The Time Has Come“ angekündigt. -pat