Zweimal Starkstrom im Kohi.

The Loranes wickeln ihre griffigen Hooks in kratzige Verzerrung ein. So machen Melodien erst richtig Spaß! Die Heavy-Psych-Garage-Rocker haben ihr zweites Album dabei, local Support von But It Goes Beep (Fr, 20.4., 21 Uhr).

Auch The Grizzled Mighty haben einen deutlichen Energieüberschuss. Kann an dem Vulkan liegen, aus dem sie scheinbar mit ihrem Dirty-Blues-Rock emporgestiegen sind. In bester Duo-Manier treten sie nicht nur in die Fußstapfen der White Stripes und Black Keys, sondern wirbeln den ganzen Boden drumherum so lange auf, bis die Stimmen krächzen und die Gitarren stauben (Sa, 21.4., 21 Uhr, Kohi). -fd