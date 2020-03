The Guilt & Black Magic Six

Duo-Double-Time in der Hacke.

Zuerst gibt’s volle „Lazerpunk“-Action von den Schweden The Guilt. Heißt: extrem treibende digitale Drumbeats, schneidende Gitarren und Sängerin Emma, die derart über die Bühne turnt, dass blutige Knie keine Seltenheit sind! Dann rühren Black Magic Six aus Finnland ihre schwarze Mischung aus Garage und metallischem Punkrock an, in die sie Elemente von Country, Rockabilly und R’n’B einfließen lassen. -pat