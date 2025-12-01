The Harlem Gospel Singers
Popkultur // Artikel vom 27.12.2025
Sie sind mit über 2,5 Mio. Zuschauern die weltweit erfolgreichsten musikalischen Verkünder der frohen Botschaft.
Die stimmgewaltigen Gesangssolisten um Queen Esther Marrow und Tenor Rodney Archie. Angetrieben von Anthony Evans’ furiosen Pianoläufen steigern sich The Harlem Gospel Singers in ihren prachtvollen Roben „Higher And Higher“; dazu erklingen Hits wie „Amazing Grace“, „Swing Down Sweet Chariot“, „Oh Happy Day“, Simon & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“, Michael Jacksons „Earth Song“ – oder „Kumbaya, My Lord“: Der weltbekannte Spiritual gibt als einer von vier neuen Songs der Show das Motto vor.
Eine zentrale Rolle spielt die begleitende fünfköpfige All-Star-Band unter Leitung von James Simpson, die auch das verbindende Element zu Blues, Jazz, R’n’B und Soul darstellt. -pat
Sa, 27.12., 19.30 Uhr, Rosengarten, Mannheim; So, 28.12., 19 Uhr, Festspielhaus, Baden-Baden
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Field Commander C.
Popkultur // Artikel vom 06.02.2026
Nach dem Livealbum, das Leonard Cohens legendäre Welttournee von 1979 dokumentiert, hat sich dieses Karlsruher Tribute benannt.Weiterlesen … Field Commander C.
Reverend Beat-Man & Milan Slick
Popkultur // Artikel vom 30.01.2026
Die erste Kollaboration datiert aus dem Pandemiejahr 2020, als Beat Zeller und Milan Slick an einem vom iranischen Vampir-Western „A Girl Walks Home Alone At Night“ inspirierten alternativen Filmscore arbeiten.Weiterlesen … Reverend Beat-Man & Milan Slick
Stahlzeit
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!Weiterlesen … Stahlzeit
Hip-Hop-Jam Vol. 3
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Cypher, groovy Beats, baba Rap & mashallah Mukke.Weiterlesen … Hip-Hop-Jam Vol. 3
Parkwalker, How I Left & Tom Mess
Popkultur // Artikel vom 23.01.2026
Die Slowcore-Helden aus den Kulturdose-Proberäumen feiern ihre neue Scheibe „The Extra Mile“.Weiterlesen … Parkwalker, How I Left & Tom Mess
Lorenzo de Cunzo & Band
Popkultur // Artikel vom 16.01.2026
Mit seinem neuen Programm „My Favorite Songs!“ begibt sich Bariton Lorenzo de Cunzo auf eine Reise in seine Jazz-, Soul- und Chansonvergangenheit.Weiterlesen … Lorenzo de Cunzo & Band
Kommentare
Einen Kommentar schreiben