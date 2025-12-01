Sie sind mit über 2,5 Mio. Zuschauern die weltweit erfolgreichsten musikalischen Verkünder der frohen Botschaft.

Die stimmgewaltigen Gesangssolisten um Queen Esther Marrow und Tenor Rodney Archie. Angetrieben von Anthony Evans’ furiosen Pianoläufen steigern sich The Harlem Gospel Singers in ihren prachtvollen Roben „Higher And Higher“; dazu erklingen Hits wie „Amazing Grace“, „Swing Down Sweet Chariot“, „Oh Happy Day“, Simon & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“, Michael Jacksons „Earth Song“ – oder „Kumbaya, My Lord“: Der weltbekannte Spiritual gibt als einer von vier neuen Songs der Show das Motto vor.

Eine zentrale Rolle spielt die begleitende fünfköpfige All-Star-Band unter Leitung von James Simpson, die auch das verbindende Element zu Blues, Jazz, R’n’B und Soul darstellt. -pat