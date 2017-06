The Hooters

1983 als Indie-Folk-Popband gestartet, hatten die Hooters aus Philadelphia mit „All You Zombies“ schnell einen Welthit.

Und schrieben nebenbei noch für Cyndi Lauper Songs wie „Time After Time“ und „She’s So Unusual“. Die Band um Keyboarder Rob Hyman und den gitarrespielenden Sänger Eric Bazilian driftete danach zwar ordentlich in den US-Mainstream ab, ihre Konzerte aber sind auch heute noch sichere Bänke und sorgen für gute Laune. -rw