The Hooters

Im Juni 1980 spielten Eric Bazilian & Co. in einem kleinen Venue nahe ihrer Heimatstadt Philadelphia die erste Show. ’83 folgte das Independent-Album „Amore“, das u.a. einen ihrer größten Hits enthielt.

Neben „All You Zombies“ kann man sich auf der „40th Anniversary Tour – Take Two“ auch auf „Johnny B“, „Karla With AK“, „Satellite“ und all die anderen folkigen Rocknummern freuen, mit denen die Hooters sich bis heute auf der Bühne gehalten haben. -pat