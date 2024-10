The Irish Folk Festival 2024

Seit einem halben Jahrhundert gilt das IFF als Vorreiter aller Irish-Folk-Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

1974 als Tourneeveranstaltung ins Leben gerufen, sollte es das irische Lebensgefühl und den Sound außerhalb der Insel etablieren. 2024 steht die Tour unterm Titel „Fair Play“ – was im irischen Slang „Gut gemacht“ oder „Bravo“ bedeutet.

Das Line-up bilden Tom Byrne, Eva Coyle & Friends, Reelrythm und Three On The Bund. -pat