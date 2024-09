The Jancee Pornick Casino & OHL

Die Kölner „Rasputins Of Rock“ von Exil-Texaner Jancee Warnick servieren wieder ihre mit Rockabilly, Country und 60ies-Garage-Punk gespritzte, wodkagetränkte Surfermucke.

Diesmal singt die Bass-Balalaika zum 2021er Album „Demolicion“, bevor sich der Abend in eine osteuropäische Polkaparty ergießt (Fr, 20.9.)!

Tags drauf begrüßt Plüschi mit OHL wahre Deutschpunkpioniere: 1980 gründet Dirk Windgassen alias Deutscher W. die verkürzte Oberste Heeresleitung. Militärische Ikonografie zieht sich seit jeher vom Bandnamen über Plattencover bis in die Liedtitel und Textzeilen, in denen auch auf dem 2023er Album „Brandstifter“ jede Form von politischem Extremismus und religiösem Fanatismus laut und hart an die Wand gestellt wird (Sa, 21.9.). -pat