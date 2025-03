The Last Internationale

Ihre Singles wie „Hard Times“ haben die Spitzen der internationalen Charts erklommen, sie sind in erfolgreichen Serien wie „The Blacklist“, „Banshee“ und „True Detective“ zu hören.

Das New Yorker Rebell-Rock-Duo Delila Paz (Gesang) und Edgey Pires (Gitarre) hat seine sozialkritischen Texte zuletzt 2023 („Running For A Dream“) mit den Drummern Joey Castillo (Queens Of The Stone Age) und Eloy Casagrande (Sepultura) auf Platte gegossen und kommt nach den Gigs 2024 bei den Rocks „Am Ring“ und „Im Park“ für vier Clubshows nach Germany. -pat