The Last Mile, The Sensitives & Leftovers

Die Bar Stool Preachers lassen einmal mehr auf sich warten.

Dafür spielen ersatzweise die Punkrocker The Last Mile aus Montreal (Mi, 6.12., 20 Uhr). Bei den drei Sensitives aus Schweden teilen sich Paulina und Martin den Gesangspart, während Drummer Magnus die wild-eingängige Punk-Rock’n’Roll-Ska-Folk-Melange vorantreibt (Do, 7.12., 20 Uhr).

Und wer sich von der Livestärke der Wiener Senkrechtstarter Leftovers überzeugt, wird verstehen, warum Wanda das Quartett vor dessen erster eigener Headlinertour als Deutschlandsupport angeheuert hat. Mit dabei: Honestly The Worst (Sa, 9.12., 21 Uhr). -pat