The Let’s Go’s & OHL

Popkultur // Artikel vom 19.09.2025

The Let’s Go’s

Beim Frauentrio aus Tokio sind Punk und Rock’n’Roll der 70er und 80er das Herzstück des farbenfrohen Sounds.

Gegründet von Coco (Gitarre/Gesang) bilden nach diversen Besetzungswechseln Manami (Bass) und Mariko Mariko (Drums) The Let’s Go’s mit ihren eingängigen klassisch verwurzelten und gleichzeitig unverwechselbar originellen Popmelodien zu japanischen Texten (Fr, 19.9.).

Tags drauf begrüßt Plüschi mit OHL wahre Deutschpunkpioniere: 1980 gründet Dirk Windgassen (aka Deutscher W. für Deutscher Widerstand, der sich im Dritten Reich gegen die Nazidiktatur stellte) die verkürzte Oberste Heeresleitung. Militärische Ikonografie zieht sich seit jeher vom Bandnamen über Plattencover bis in die Liedtitel und Textzeilen, in denen auch auf dem 23er Album „Brandstifter“ jede Form von politischem Extremismus und religiösem Fanatismus an die Wand gestellt wird (Sa, 20.9.). -pat

21 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe

