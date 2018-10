The Lovers, Stand-up Comedy Night Karlsruhe #4 & Tom Holliston

Abhotten oder ablachen?

Vor dieser abendentscheidenden Frage steht das Hackerei-Publikum am Fr, 26.10. zum vierten Mal: Im Clubraum spielt das von den Berlinern Beginnings begleitete Schweizer Trio The Lovers seinen mit Rock’n’Roll, Blues, Garage und Beat versetzten Punkrock (21 Uhr), während Jochen Prang in der Fleischbar Stand-up-Comedians auf die Bühne bittet (20.30 Uhr).

Am Sonntag drauf können sich dann ja wieder alle auf die Alternative-Rock-Songs von Tom Holliston (28.10., 21 Uhr) einigen; der Ex-Gitarrist der kanadischen Underground-Punk-Legende Nomeansno hat seine Landsleute Selina Martin und Ford Pier dabei. -pat