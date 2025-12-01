The Maladroits & Kawenzmänner

Dass der umtriebige Punkrockvierer aus Schopfheim seinen dritten Longplayer von 2022 „Stabil“ genannt hat, ist nur die halbe Wahrheit.

Musikalisch bewegen sich The Maladro!ts einerseits in gewohnt zappeliger Vier-Akkorde-Manier, andererseits kommt u.a. ein Synthesizer zu minimalistischem Einsatz. Am auffälligsten ist aber, dass bei der Hälfte der zwölf Songs statt Englisch Deutsch gesungen wird. Support: Stereobier (Fr, 19.12., 21 Uhr).

Unmittelbar drauf geben Michael Wenz und seine Pfinztal-Punkrocker ihr alljährliches Kawenzmänner-Vorweihnachtskonzi – mit Blutwurst (zum Hören) und „lecka Eierlikörchen“ (zum Schlürfen) am „Sau e.V.“-Stand, wie immer handgetrennt und aufgeschlagen von Gunnar und Tinka (Sa, 20.12., 21 Uhr). -pat