The Maladroits & Kawenzmänner

Popkultur // Artikel vom 19.12.2025

Kawenzmänner

Dass der umtriebige Punkrockvierer aus Schopfheim seinen dritten Longplayer von 2022 „Stabil“ genannt hat, ist nur die halbe Wahrheit.

Musikalisch bewegen sich The Maladro!ts einerseits in gewohnt zappeliger Vier-Akkorde-Manier, andererseits kommt u.a. ein Synthesizer zu minimalistischem Einsatz. Am auffälligsten ist aber, dass bei der Hälfte der zwölf Songs statt Englisch Deutsch gesungen wird. Support: Stereobier (Fr, 19.12., 21 Uhr).

Unmittelbar drauf geben Michael Wenz und seine Pfinztal-Punkrocker ihr alljährliches Kawenzmänner-Vorweihnachtskonzi – mit Blutwurst (zum Hören) und „lecka Eierlikörchen“ (zum Schlürfen) am „Sau e.V.“-Stand, wie immer handgetrennt und aufgeschlagen von Gunnar und Tinka (Sa, 20.12., 21 Uhr). -pat

Alte Hackerei, Karlsruhe

