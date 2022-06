The Movement, Ton Steine Scherben, GBH & Frustration

In ihr 16. Jahr startet die Hackerei mit vollem Programm als wäre nix gewesen.

Zuerst legt das Trio The Movement (Mi, 1.6.) aus Kopenhagen seinen mitreißenden Mod-Rock-Auftritt hin. Support: Snackwolf.

Weil Ton Steine Scherben (Fr, 3.6.) dieses Jahr 50 würden, zelebrieren Gründungsmitglied Kai Sichtermann (Bass) und Schlagzeuger Funky K. Götzner (Cajón) mit dem Nürnberger Songpoeten Gymmick (Gesang/Gitarre/Piano) alle Highlights von Rio Reiser und den Scherben seit 1970.

GBH (Sa, 4.6.), eine der Legenden des HC-Punks, wollten 2020 das 40. Bandjubiläum feiern und hauen mit denen beiden Gründungsmitgliedern Collin Abrahall (Gesang) und Colin Blyth (Gitarre) den Fans nachträglich „City Baby Attacked By Rats“ & Co. um die Ohren. Support: die britischen Punk-Kollegen von This Means War.

Den Schlussakkord setzen die aus Paris stammenden, zwischen Post-Punk, Cold Wave und Garage agierenden Frustration (So, 5.6.). -pat