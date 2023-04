The New Roses

Ihre eigenständige „Working Class Rock Music“ speist sich von Classic- und Hardrock bis Country und Blues.

Special Guest auf der Tour zum 2022er „New Roses“-Herbstrelease „Sweet Poison“ ist die Schweizer Sängerin, Komponistin und Multiinstrumentalistin und ehemalige Frontfrau der Heavy-Metal-Band Burning Witches Seraina Telli, die nicht nur mit ihrem „Straight In Your Face Rock“ einen bleibenden Eindruck hinterlässt: So bunt und variantenreich wie ihre Haarfarben, ist auch der Sound des Soloprojekts. -pat