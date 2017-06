Für „The Night Of The Saxophones Reloaded“ wechselt die Konzertreihe „Rhythm & Blues“ wieder vom Runden Saal in den Bénazet-Saal.

Begleitet von The Voyagers um den Bandleader Ralf Heinrich stehen die Sax-Stars Albie Donnelly (Ex-Supercharge), Anna Brooks (u.a. Brooklyn Funk Essentials), Sir Waldo Weathers (u.a. James Brown) und Tommy Schneller auf der Bühne. Die Arrangements schrieb Keyboarder Walter Uhling als künstlerischer Leiter speziell für diesen Abend! -rw