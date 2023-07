The Notwist & Tina Dico

Auf ihrem ersten Album seit sechs Jahren präsentiert eine der wegweisendsten Indiebands des Landes ein Amalgam aus melancholischem Pop, funkelnder Elektronik, hypnotischem Krautrock und schwebenden Balladen.

Für „Vertigo Days“ haben The Notwist ihre aus den Brüdern Markus und Micha Acher sowie Cico Beck bestehende Kernbesetzung um GastmusikerInnen erweitert – darunter Saya, weibliche Hälfte des japanischen Popduos Tenniscoats, der amerikanische Multiinstrumentalist Ben LaMar Gay, Jazzmusikerin Angel Bat Dawid und die argentinische Sängerin und Produzentin Juana Molina. Unterdessen erlauben The Notwist ihrer Musik, sich in immer neue, oft unerwartete Richtungen zu entwickeln – wie sie das auch bei ihren Auftritten zu tun pflegen (Fr, 14.7.).

Weiter geht’s beim Sommerfestival des Tollhauses mit der wandelbaren Dänin Tina Dico und Special Guest Nicklas Sahl (So, 16.7.). -pat