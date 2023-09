The O’Reillys And The Paddyhats

Entstanden ist dieses Grevelsberger Irish-Folk-Rock-Joint-Venture 2011 durch einen Zusammenschluss der Namensgeber Dwight „Tim Herbrig“ und Sean „Franz Wüstenberg“ O’Reilly sowie Paddy „Patrick Hagedorn“ Maguire, der seit der Trennung von Sänger Sean 2022 den Ton bei den Paddyhats angibt.

Der treibende Punk-Einschlag verträgt ab und an auch einen Schuss Mystik. Genügend Trinklieder für einen launigen Abend haben die sieben MusikerInnen nicht erst seit ihrem vierten Album „Dogs On The Leash“ im Repertoire.

Special Guest sind die aus dem Scruffys bestens KA-bekannten Sir Reg. -pat