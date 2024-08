Nach sechsmonatiger Welttournee ist das Berliner Kollektiv zurück, um den Nachfolger ihres Doppels „Phanerozoic“ vorzustellen.

„Holocene“ heißt das zehnte auf dem hauseigenen Label Pelagic Records releaste Studioalbum, mit dem The Ocean ihrer paläontologieinspirierten Albumreihe, die das Sextett zur bekanntesten deutschen Post-Metal-Band gemacht hat, ein abschließendes Kapitel hinzufügt und bei aller anklingenden Elektronica markerschütternd in neue Tiefen der Härte vorstößt. Support bei dieser „Dudefest“-Clubshow: die skandinavische Kultband A Swarm Of The Sun aus Stockholm. -pat