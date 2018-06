The Old Wives & Argies

Die Old Wives (Fr, 1.6.) aus Kanada warpen die Hackerei zurück in die Frühphase von Green Day.

Mit leicht Emo-angehauchtem Pop-Punk, wie man ihn eigentlich nur in Kalifornien so richtig gut zu spielen versteht. Am Folgeabend gibt’s Ska-Punk mit Reggae-Anleihen mit den Argies: 2002 von den Toten Hosen in Buenos Aires entdeckt und auch auf „Laune der Natour“ wieder als Vorband verpflichtet, wurden die „Combat Rocker“ um Gründungsmitglied David Balbina (Gesang/Gitarre) aus Argentinien in der europäischen Punk-Szene weitaus populärer als in ihrer Heimat (Sa, 2.6.). -pat