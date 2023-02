Endlich können die Pforzheimer Psychedelic und Stoner Rocker The Pancakes Daniela Neeff, Rainer Neef und Tristan Reiling ihr neues Werk „Mokele Goes To Town“ mit ihren Fans live feiern.

Seit dem VÖ Ende 2019 ist das Album der spielfreudigen Psychedelic Surfrocker im Netz ein Topseller mit haufenweise Topkritiken aus aller Herren Länder, erhältlich unter www.kerntonschall.de. -rw