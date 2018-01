Pomade, Bluejeans und weißes Shirt an den Mann – der heißeste Schweizer Export in Sachen Rockabilly ist in town!

The Peacocks aus Winterthur haben fünf Jahre nach „Don’t Ask“ ein neues Album draußen, wobei „Flamingo“ das tanzende Swing-Publikum des Trios mehr anspricht, als die nach Punk schielende Pogo-Gemeinde. Die hintere Fleischbar serviert ab 22 Uhr noch Reggae-Dancehall-„Friday Vibez“. -pat