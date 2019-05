The Shrine & Scumbag Millionaire

Bei den erst 2018 gegründeten Kaliforniern The Shrine vernimmt man den Sound einer längst vergangenen Ära.

Ihre Mischung aus frühem Punk und New Wave Of British Heavy Metal verlässt sich aber nicht auf 70er-Nostalgie, sondern beamt den groovig-doomigen „Psychedelic Violence Rock’n’Roll“ ins Hier und Jetzt.

Auch Scumbag Millionaire können einen gewissen Retro-Touch nicht verhehlen, wobei sich die Göteborger „Sons Of The ’Copters“ ebenso an 60er-Garage und 70er-Punk halten. -pat