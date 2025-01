The Sleeveens

Nach dem irischen Slangwort für einen Hochstapler hat sich dieses frische Quartett um Count Vaseline und „The Mighty Stef“-Songwriter Stefan Murphy benannt.

Nach der hochgelobten Single „Give My Regards To The Dancing Girls“ erschien via Dirtnap Anfang 2024 das selbstbetitelte Debüt – als eine Hommage an jene Art von klassischem Punk, die Labels wie New Rose oder Stiff Records schon 45 Jahre vor den Sleeveens herausgebracht haben. -pat