The Peace Cats spielen eine Hommage an einen der bedeutendsten Singer/Songwriter der 1960 und ’70er Jahre.

Cat Stevens. Kaum ein Künstler hat mit seiner Stimme im Bereich Folk und Softrock so viele markante Welthits geschrieben. Heute Evergreens, damals echte Popjuwelen – als Jungspund kannte ich alle Songs bzw. die Alben auswendig.

Vier Musiker um den Karlsruher Sänger und Gitarristen Tunc Süzer interpretieren nun Cat Stevens’ Titel in einem akustischen Set. Einerseits nah am Original, andererseits mit liebevollen, frischen Arrangements. Natürlich sind alle Hits wie „Morning Has Broken“, „Father And Son“, „Wild World“, „Moon Shadow“ oder „Peace Train“ im Programm, aber auch weniger bekannte Titel haben ihren Platz im Repertoire. -rowa