The Sonics & New Bands Festival Finale

In Frankreich sind die stilprägenden Garage-Rock-Pioniere seit Jahren live unterwegs.

Jetzt schaffen es The Sonics um die in den frühen 60ern gestarteten Originalmitglieder Gerry Roslie, Larry Parypa und Rob Lind für sieben Deutschland-Konzerte auch wieder auf die andere Rheinseite. Support: The Glücks.

Noch ganz am Anfang stehen tags zuvor die Finalisten des „New Bands Festivals“, bei dem The Campers, Johnny und die 5. Dimension und Filip mit drei weiteren Local Heroes um einen „Fest“-Auftritt 2019 und eine CD-Produktion spielen. -pat