Post-Punk, Garage, Krautrock und 60er-Jahre-Psychedelia.

„All Tomorrow’s Shadows“ (Fuzz Club Records) heißt das neue, in Berlin aufgenommene Album des Isländers Hákon Aðalsteinsson und seiner Psych-Rock-Band The Third Sound. Die markant tiefe Stimme des Songwriters, der auch schon mit der Patti Smith Kanadas, Tess Parks, zusammenarbeitete, wird hier von einer sparsamen, aber rhythmischen Instrumentierung getragen. -rw