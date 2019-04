The Tidal Sleep, Norma Jean & Casey

Die Idee von New Noise lebt.

Der Nachfolger Them Bones präsentiert gleich drei HC-Shows in der Stadtmitte: Am Ostermontag, 22.4., 19 Uhr, spielen The Tidal Sleep (Post-Hardcore) mit Support von Viva Belgrado und Hester. Die US-Metalcorler Norma Jean (Mi, 24.4., 19 Uhr) sind auf „Chaos Heroes“-Tour und bringen als Verstärkung Employed To Serve mit. Am Do, 30.4. ab 19 Uhr sind dann die Briten Casey (Emo/Post-Hardcore) auf Abschiedstour zu erleben, plus Support. -rw