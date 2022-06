The toten Crackhuren im Kofferraum, Divide And Dissolve & Rola Tomassi

Auf „Bitchlifecrisis“ folgen „Gefühle“.

Die aus Einhornfarm-Lulu, Doreen K. Bieberface, Kristeenager und Ilay bestehende Frauengang mit Affinität zu Electrogeballer, Trashlifestyle, Lower-Class-Bewusstsein und Girlattitüde hat 2021 das vierte Album gedropped. The toten Crackhuren im Kofferraum (oder TCHIK wie man sie aus Gründen auch schreiben kann) servieren Punkschlager at its best! (Sa, 2.7., 20 Uhr).

Am Folgeabend präsentiert das aus der Cherokee Takiaya Reed (Saxofon/Gitarre/Effekte) und der Māori Sylvie Nehill (Schlagzeug/Effekte) bestehende Instrumental-Doom-Duo Divide And Dissolve das neue Album „Gas Lit“. Local Support: Codeia (So, 3.7., 20.30 Uhr).

Weiter im Programm geht es mit den Fans des Neo-Noir-Films „L.A. Confidential“ Rola Tomassi (Prog-Rock), dazu debütieren Monospher (Postmetalcore/Prog-Metal) mit „The Puppeteer“ und Mess Up Your DNA aus KA gehen mit ihrer neuen EP „Hate Fm“ auf Sendung (Di, 5.7., 20 Uhr). -pat