Die aus Einhornfarm-Lulu, Doreen K. Bieberface, Kristeenager und Ilay bestehende Frauengang mit Affinität zu Electrogeballer, Trashlifestyle, Lower-Class-Bewusstsein und Girlattitüde hat mit „Vampir“ Ende Oktober ihre vierte Single des Jahres raus.

Da bahnt sich ganz offenbar der „Gefühle“-Nachfolger an… Gegen die „Bitchlifecrisis“ gehen The toten Crackhuren im Kofferraum (oder TCHIK wie man sie aus Gründen auch schreiben kann) jetzt aber erst mal auf „Geile Leude Weihnachtsfreude“-Tour und bescheren Punkschlager at its best! -pat