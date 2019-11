The Vampyres

„Heavy Rock für die Kinder der Nacht“ haben sich The Vamypres auf den Grabstein geschrieben.

Die 2017 in Österreich gegründet Gruppe hat ihre Wurzeln auch in KA: Melina Tzimou (Gitarre) und Tom Schneckenhaus (Schlagzeug) entspringen der lokalen Musikszene und sind mit Down With The Gypsies in der Region aufgetreten. Das Vamypres-Debüt „Out Of The Crypt“ schafft dagegen einen von sakraler Orgel, atmosphärischem Synthesizer und Elementen aus Psychedelic und Krautrock getragenen Düster-Sound, wobei sich das Publikum auch auf ein visuelles vampiristisches Erlebnis einstellen sollte... Support-Act sind die Karlsruher Stoner-Grunger Smoking Mother Earth, die Anfang des Jahres in der Pennsylvania-Straße mit genießerischen Songs wie „Joints & Wicküler“ debütiert haben. -pat