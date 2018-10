The Vintage Caravan & The Brew

Die musikalische Reife dieses isländischen Trios würde man eher bei Bands vermuten, die sich bereits seit Dekaden den Arsch abgespielt haben.

Und das liegt daran, dass die Mitglieder von The Vintage Caravan im Gründungsjahr 2006 gerade mal zwölf Jahre alt waren. Auch auf ihrem vierten Album „Gateways“ schwelgen sie zwischen psychedelisch gerifften blues-triefenden Burnern, relaxten Nummern und sweeten Balladen; immer mit der instrumentalen und gesanglichen Leidenschaft für die Legenden der 70er, an die sich auch der Sound des drei Tage später mit seinem neuen Album „Art Of Persuasion“ antretenden Britrock-Trios The Brew anlehnt. -pat