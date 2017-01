Auch in diesem Jahr können die TV-Zuschauer bei „The Voice Of Germany“ wieder verfolgen, wie Talents in den Blind Auditions die Coaches für sich begeistern, ihre Battles gewinnen, die Sing-offs für sich entscheiden und in den Liveshows für Spannung sorgen.

Nach der Show geht es für die besten vier sowie zwei von den Zuschauern gewählte Wildcard-Gewinner auf große Tour mit der Studio-Liveband, im Programm sowohl die Songs aus dem TV als auch eigene Titel, die sie einzeln, im Duett oder in der Gruppe performen.