Thomas D & The KBCS

Thomas D hat die Hamburger Vintagerockband The KBCS erneut in seine „Moderne Anstalt Rigoroser Spakker“ (kurz M.A.R.S.) eingeladen – seinen Hof in der Eifel, wo er mit Familie und anderen Musikern lebt, arbeitet und eine „friedliche, spirituell orientierte, künstlerisch spontane und vegetarisch gesunde Lebensweise“ pflegt.

Dort ist natürlich auch sein Tonstudio. Präsentiert wird also kein Fanta-Sound, sondern das neue Album „M.A.R.S. Session Vol. 2“. -rw