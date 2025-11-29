Was der DSDS-Sieger der fünften Staffel heute macht, hat mit seinem Gewinnersong „Love Is You“ von 2008 nicht mehr allzu viel zu tun.

Auch, weil er seit „So gewollt“ (2011) konsequent auf Deutsch singt: Sein Sound bewegt sich zwischen Alternative Rock, Metal und New Rock mit hymnischen Refrains und tiefgehenden gesellschaftskritischen Texten.

So hat sich Thomas Godoj eine treue Fanbase erspielt, die ihm zum Start der „Zu Besuch“-Tour im Mai binnen dreier Monate auch das kommende zehnte Studioalbum „Kreuzwege“ per Crowdfunding finanziert. -pat