Reiner Ziegler, aktiver Jazzpianist seit den 70er Jahren und Urgestein der „Bar-Jazz live“-Abende in der Hemingway Lounge spielt mit seinem Trio Three & More diesmal beim „Jazz Market“ zum Abschluss der Saison vor der Sommerpause.

Mit dabei sind Robin Mock am Bass und traditionell Jonathan Zacharias am Schlagzeug, den Part der Gastmusiker (= „More“) übernehmen Regina Fischer am Saxofon und Herbert Gärtner an der Violine. -rowa